ВТБ улучшил условия кредитов на автомобили с пробегом

ВТБ повысил до 7 лет максимальный срок автокредита на транспортные средства с пробегом, приобретаемые у дилера. Благодаря нововведению, клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж примерно на четверть по сравнению с получением финансирования на пять лет. Одновременно банк увеличил возраст машин, доступных к покупке в кредит.

«При разработке своей продуктовой линейки ВТБ, прежде всего, ориентируется на потребности клиентов. В рамках автокредитования приоритетная для нас задача - предоставление максимально удобных и доступных условий для покупки транспортных средств. По нашим данным, в связи с изменением стоимости машин заемщики, рассматривающие покупку авто с пробегом, все чаще выбирают более бюджетные модели или транспорт с большим пробегом. В связи с этим мы приняли решение продлить максимальный срок автокредитования до 7 лет и предоставить клиентам возможность купить ту машину, которая необходима, и при этом комфортно обслуживать свои финансовые обязательства», — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

По его словам, за счет увеличенного срока кредита клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж примерно на четверть по сравнению с получением финансирования на пять лет.

Одновременно с расширением срока автокредитования ВТБ увеличил возраст машин, доступных к покупке у дилера. Теперь клиенты могут приобрести иностранные транспортные средства не старше 20 лет (ранее – 13 лет), а отечественные – не старше 13 (ранее – 7).

По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики ВТБ провели в банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)

По данным пресс-службы.