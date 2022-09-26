В Омске антимонопольщики заставили магазин убрать рекламу с бранным словом

Фото: Омское УФАС России.

Накануне в омское УФАС России обратился житель города с заявлением о том, что реклама сети магазинов одежды содержит бранные слова.

С этим согласились и члены Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (СРО). Они единогласно решили, что реклама, распространяемая в торговом центре, в виде стикеров на полу нарушает федеральный закон «О рекламе». На наклейках было написано бранное слово со значением «нечего». Полная фраза была «*** все тут искать».

Содержащееся в рекламе словосочетание «все тут» эксперты также признали недостоверным. Оно вводит потребителей в заблуждение об ассортименте товаров в магазине.

Омские антимонопольщики обязали владельцев магазина прекратить распространение данной рекламы.