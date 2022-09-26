В Омске в двух парках отключили водные аттракционы и фонтан из-за похолодания

Фото: паблик «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте»

Накануне в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке из-за резкого похолодания отключили до весны водные аттракционы и фонтан Холодушка. Их начали готовить к зиме. Об этом сообщили в паблике «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

Омичи смогут покататься на аттракционах вновь только в следующем году, когда станет тепло, то есть весной. О возобновлении их работы обязательно сообщат в социальных сетях.

Напомним, ранее в этих городских парках из-за сокращения светового дня руководство изменило режим работы аттракционов. Они стали работать с 11:00 до 20:00.