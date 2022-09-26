Жителей Омской области начали прививать назально вакциной от коронавируса

Пациентам с хроническими заболеваниями носоглотки рекомендуют проконсультироваться с лечащими врачами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Омскую область доставили 30 тысяч насадок для вакцинации «Спутником V» через нос. Сейчас их уже распределили между медицинскими учреждениями. Сообщили в региональном минздраве.

Как рассказали в ведомстве, вакцинация “через нос”снижает риск заражения и оберегает человека от того, чтобы стать бессимптомным носителем вируса.

- При интраназальном введении вакцины сначала формируется так называемый клеточный иммунитет. То есть на клетках слизистой носа и носоглотки образуются защитные антитела, так называемые иммуноглобулины класса А, которые в первую очередь как барьер становятся на защиту нашего организма. После этого - как и при инъекционном способе введения вакцины - формируется системный или гуморальный иммунитет, то есть уже в крови формируются антитела - иммуноглобулины класса G, - пояснила начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Омской области, кандидат медицинских наук, Яна Анохина.

В ведомстве отметили, что пациентам с хроническими заболеваниями носоглотки и искривлениями перегородки носа стоит проконсультироваться с лечащими врачами перед тем, как поставить прививку данным методом.