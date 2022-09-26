В Омской области замедлились темпы инфляции

Инфляция снижается на протяжении пяти месяцев подряд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в омском отделении Банка России сообщили, что в регионе замедляется инфляция уже пятый месяц подряд. В августе она и вовсе снизилась до 13,9%. Этот показатель ниже, чем в других регионах Сибири и в целом по России.

Как рассказали в ведомстве, ключевую роль в снижении темпов инфляции сыграло укрепление рубля. Кроме того, на федеральном уровне на это повлиял тот факт, что расширилось предложение некоторых товаров, а спрос на них снизился после «весеннего всплеска».

В Омской области на динамику цен также оказали влияние такие факторы, как погодные условия. Благодаря им сельхозпроизводители собрали хороший урожай картофеля, тем самым это привело к снижению цен на этот овощ.

- Модернизация производства, в том числе и в Омской области, а также меры государства по ограничениям на экспорт компонентов кормов для животных, увеличили предложение на рынке мяса и мясных продуктов. В результате замедлился годовой рост цен на говядину и куриное мясо, - отметил управляющий в региональным отделением Банка России.

В регионе также замедлился рост цен в сфере услуг, в том числе подешевели и авиабилеты в Москву.