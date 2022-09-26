Александр Бурков заявил, что мобилизованных по ошибке омичей вернут домой

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков поручил создать в течение суток в регионе единый консультативный центр по вопросам частичной мобилизации.

По словам главы региона, в социальных сетях и на круглосуточную «горячую линию» стали поступать звонки о нарушениях во время призыва на службу по частичной мобилизации: повестки стали приходить онкобольным омичам, многодетным отцам, а также студентам студентам.

- Те, кого сегодня призвали незаконно, обязательно вернутся домой! Сбои есть как в Омской области, так и по всей стране. Это тот самый случай, когда бюрократизм становится врагом патриотизма, - отметил глава региона.

Напомним, ранее в Омской области заработала «горячая линия», на которой жители региона могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации.