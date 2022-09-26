Жители подшефного Омску города Стаханова в ЛНР активно голосуют на референдуме

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Жители Стаханова, над которым шефство взяла Омская область, активно участвуют в референдуме по присоединению Луганской народной республики к Российской Федерации.

Избирательные участки уже работают на территории ЛНР. У граждан народной республики есть также возможность проголосовать в передвижных пунктах - в автобусах с надписью «Референдум».

Проголосовать на референдумах за вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей их граждане, находящиеся на территории Омской области, могут на четырех избирательных участках.

Адреса и график работы избирательных комиссий в Омской области можно узнать в колл-центр Телефоны кол-центров в Омской области: 8-800-707-95-58 и 8-3812-95-15-50.

Напомним, голосование будет завершено уже завтра, 27 сентября.