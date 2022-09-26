Жители микрорайона «Входной» под Омском пожаловались на отсутствие света

Жители Входного возмущены постоянными отключения света.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Накануне ночью омичи, проживающие в микрорайоне «Входной», пожаловались в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» во «ВКонтакте», что из-за погодных условий у них пропало электричество.
- Микрайон Входной чуть подует ветер, пойдёт дождь, снежок небольшой - и отключается электроэнергия. Каждый раз управляющая компания говорит, что авария на линии. До приезда аварийной бригады 1-3 часа половина микрорайона сидит без света. Просто уже надоело, - написал автор поста.
На размещенную в паблике жалобу оперативно отреагировали в Омской мэрии.
- По информации АО «Омскэлектро», электроснабжение на этом участке было восстановлено 25 сентября в 21:20, - ответили в горадминистрации.
Однако жители микрорайона заявили, что света так и не было до часу ночи.