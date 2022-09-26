Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 5:03

Жители микрорайона «Входной» под Омском пожаловались на отсутствие света

По словам омичей, проблемы с электричеством возникают постоянно
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Жители Входного возмущены постоянными отключения света.

Жители Входного возмущены постоянными отключения света.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне ночью омичи, проживающие в микрорайоне «Входной», пожаловались в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» во «ВКонтакте», что из-за погодных условий у них пропало электричество.

- Микрайон Входной чуть подует ветер, пойдёт дождь, снежок небольшой - и отключается электроэнергия. Каждый раз управляющая компания говорит, что авария на линии. До приезда аварийной бригады 1-3 часа половина микрорайона сидит без света. Просто уже надоело, - написал автор поста.

На размещенную в паблике жалобу оперативно отреагировали в Омской мэрии.

- По информации АО «Омскэлектро», электроснабжение на этом участке было восстановлено 25 сентября в 21:20, - ответили в горадминистрации.

Однако жители микрорайона заявили, что света так и не было до часу ночи.