Жители микрорайона «Входной» под Омском пожаловались на отсутствие света

Жители Входного возмущены постоянными отключения света. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне ночью омичи, проживающие в микрорайоне «Входной», пожаловались в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» во «ВКонтакте», что из-за погодных условий у них пропало электричество.

- Микрайон Входной чуть подует ветер, пойдёт дождь, снежок небольшой - и отключается электроэнергия. Каждый раз управляющая компания говорит, что авария на линии. До приезда аварийной бригады 1-3 часа половина микрорайона сидит без света. Просто уже надоело, - написал автор поста.

На размещенную в паблике жалобу оперативно отреагировали в Омской мэрии.

- По информации АО «Омскэлектро», электроснабжение на этом участке было восстановлено 25 сентября в 21:20, - ответили в горадминистрации.

Однако жители микрорайона заявили, что света так и не было до часу ночи.