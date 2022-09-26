В Омском районе проверят системы оповещения

Звуковой сигнал прозвучит утром 5 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно, что 5 октября в Омской области проверят системы оповещения населения. Звук сирен будет слышно на протяжении нескольких минут.

Проверка систем оповещения пройдет 5 октября с 10:40 до 10:43 в Омском районе. Об этом рассказали в райадминистрации. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

- В связи с этим в указанное выше время будет подан сигнал в виде сирены. Просим сохранять спокойствие! – отметили в администрации Омского района.

Напомним, летом на территории Омской области власти уже проводили проверку систем оповещения.