Омский «Авангард» одержал победу в матче на выезде с «Нефтехимиком»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне в Нефтекамске прошёл очередно матч Фонбет Чемпионата КХЛ. На нем омский «Авангард» встретился с «Нефтихимиком». Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу омичей.

«Авангард» получил преимущество в начале матча — нападающий Иван Телегин сделал дубль. Третью шайбу в ворота хозяев забросил Наиль Якупов.

Два гола в ворота омичей забили Михаил Назаров и Павел Порядин.

Отметим, для «Нефтехимика» это стало десятое поражение подряд с начала нового сезона КХЛ.

Напомним, следующая игра на выезде пройдёт в Москве 27 сентября. Омские хоккеисты встретятся на льду со столичным «Динамо»