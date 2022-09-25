Турнир по греко-римской борьбе собрал в Омске 120 спортсменов со всей России

Фото: Минспорта Омской области

120 спортсменов со всей России собрались в Омске для участия в соревнованиях по греко-римской борьбе. Об этом сообщает региональное минспорта.

В Омском велотреке 24 сентября сразились лучшие в своем деле. Спортсмены приехали из Новосибирской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.

На пятом турнире были разыграны 24 медали. Золото досталось хозяевам встречи, на втором месте спортсмены из Красноярска, Тюмени, Кургана. Бронзовые медали у представителей Кургана, Тюмени, Челябинска.