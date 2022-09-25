Омич оштрафован за переписку с употреблением нацисткой символики

Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За переписку с употреблением нацисткой символики оштрафован житель Омска. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Как оказалось, мужчина переписывался во Вконтакте в одной из публичных групп. Он отправил символ, который своими очертаниями напоминает символику нацистов.

По мнению правоохранительных органов, это оказалось ничем иным, как демонстрация атрибутики или символики нацистов. Теперь за свою оплошность он должен заплатить тысячу рублей.