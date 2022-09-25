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Происшествия25 сентября 2022 7:15

Омич оштрафован за переписку с употреблением нацисткой символики

Мужчина должен заплатить 1000 рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован.

Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За переписку с употреблением нацисткой символики оштрафован житель Омска. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Как оказалось, мужчина переписывался во Вконтакте в одной из публичных групп. Он отправил символ, который своими очертаниями напоминает символику нацистов.

По мнению правоохранительных органов, это оказалось ничем иным, как демонстрация атрибутики или символики нацистов. Теперь за свою оплошность он должен заплатить тысячу рублей.