Госэкспертиза одобрила проект капремонта СКК имени Блинова в Омске

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В Омске проект капремонта СКК имени Блинова одобрила Госэкспертиза. Положительное заключение специалистов было получено 23 сентября.

Теперь ООО «Краснодарэлектростроймонтаж» может смело заняться восстановительными работами, за которые оно готово взять 8,5 млн рублей.

Строителям предстоит сделать усиление стен и заменить ряд конструкций. Также в перечне работ ремонт лестничных пролетов, пола, фасад и многое другое. Главное, чтобы на это всё хватило отыгранных на аукционе денег.

К слову, здание не ремонтировалось ни разу с момента в ввода в эксплуатацию в 1987 году.