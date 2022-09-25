Мэрия Омска хочет продать недострой на улице Жукова за 13 млн рублей

Аукцион состоится 17 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 октября состоится аукцион по продаже недостроенного торгово-развлекательного комплекса на улице Маршала Жукова, 99. Стоимость здания снизилась в 25 раз.

Комплекс стоимостью 330 млн рублей покупать никто не захотел, да и суд решил эту цену слишком завышенной. Теперь чиновники собираются реализовать объект с 16% готовностью за 13 млн рублей.

Напомним, что первый камень был заложен еще в 2021 году, тогда это предполагался многоуровневый гараж. Но вот в 2017 собственники посчитали рентабельней сделать из здания торгово-развлекательный комплекс.