Мобилизованные омичи смогут не платить транспортный налог

Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортный налог смогут не платить мобилизованные омичи. Об этом сообщает региональное правительство.

Планируется, что будет разработан закон, который вступит в силу с 1 января 2023 года. Он предполагает, что от уплаты пошлины будут освобождаться ветераны боевых действий, которые имеют один автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил включительно или на мотороллер независимо от мощности двигателя.

- Предлагаемые изменения станут дополнительной мерой поддержки военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые выполняли и выполняют стратегические задачи, в том числе в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — гласит официальная информация.