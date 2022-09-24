В Омске дорожники завершили реконструкцию 5 улиц

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске подрядчики завершили ремонтные работы на пяти улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметили в департаменте городского хозяйства, сейчас подрядчики выполняют комплексный ремонт 13 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и на средства субсидии из регионального бюджета.

Все виды работы, среди которых замена асфальтового покрытия, бордюров, тротуаров, дорожных знаков, светофоров и остановок, уже завершены на пяти объектах - улицы Тарская, Спартаковская, дублер Лукашевича, Перелета, Шаронова. Сейчас дорожники заканчивают ремонт улиц Партизанской и Бородина. Готовность этих объектов составляет свыше 90%.

Кроме того, активные работы подрядчики ведут на дублере ул. Волгоградской, улицах Вавилова, Серова и Степанца.

Накануне подрядчик ООО СФ «Континент» приступила к демонтажу бортовых камней и старых покрытий по улицам Петра Некрасова и Голика. Этих объектах ремонтные работы должны быть закончены в конце октября этого года.