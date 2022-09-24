Празднование 200-летия региона пройдет в центре Омска

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне губернатор региона сообщил в своем телеграм-канале, что празднования, приуроченные к 200-летию Омской области, отменять не будут. Праздничные мероприятия пройдут в другом месте - Соборной площади, Любинском проспекте и площади Победы.

Ранее празднования 200-летия региона должны были пройти 1 октября на площади перед торговым центром «Континент», однако после многочисленных обращений Александр Бурков решил провести в своем телеграм-канале и других социальных сетях опрос, на котором омичи сами могли выбрать место проведения мероприятия.

У омичей были почти сутки, чтобы выбрать место, где пройдет грандиозный праздник. В пятницу, 23 сентября, в 17:00 голосование было завершено. Омичи проголосовали за центр города. Таким образом, основное мероприятие - выставка достижений омских районов и предприятий - пройдет на Соборной площади, Любинском проспекте и площади Победы.

Губернатор Омской области также объяснил, что отменять гулянья в честь 200-летия региона никто не планирует.

- Как вы знаете, я принял решение воздержаться от фейерверка. Однако отменять патриотические акции, выставку истории и достижений наших предприятий, городов и районов считаю неправильным. Так же, как и концерт группы «Любэ», организованный в поддержку наших бойцов. Это наша гордость, и сейчас нам особенно важно показать единство и силу. Жизнь продолжается. Несмотря на трудности, мы не прекратим чтить памятные даты, учить детей, заниматься спортом и развивать культуру!» - написал в телеграм-канале Александр Бурков.

Напомним, празднование 200-летия Омской области пройдет 1 октября на Соборной площади, Любинском проспекте и площади Победы.