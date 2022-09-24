Омский «Авангард» проиграл нижегородскому «Торпедо»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне в Нижнем Новгороде на льду стадиона «Нагорный» омский «Авангард» встретился с местным «Торпедо». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

На 15 минуте матч Марк Марин забросил первую шайбу в ворота омичей, тем самым вывел «Торпедо» вперед. Однако в самом начале третьего периода Алекс Бродхёрст сравнял счёт.

Уже на 42 минуте при равном счете защитника омской команды Семёна Чистякова удалили до конца игры с формулировкой «атака в область головы и шеи». силовой приём против форварда «Торпедо» Ю Сато был исполнен плечом в плечо.

Спустя две минуты Максим Летунов забил гол в ворота омичей. Через еще две минуты Деннис Яна увеличил преимущество нижегородцев - 3:1.

«Авангарду» удалось сократить отставание только на 56 минуте усилиями Кристиана Яроша. Спустя всего 33 секунды Сергей Гончарук забил четвертую шайбу в ворота омского команды.

Напомним, уже завтра, 25 сентября, омские хоккеисты проведут игру на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».