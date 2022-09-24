В Омской области будут по-новому обучать строительным специальностям

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Москве ректор СибАДИ Александр Жигадло подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем МГСУ Павлом Акимовым. Благодаря этому студенты омского вуза получат доступ к онлайн-ресурсам по инновационным образовательным программам. Кроме того, обучающимся в СибАди лекции смогут читать преподаватели столичного строительного университета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона .

Соглашение о сотрудничестве позволит повысить компетенции выпускников строительных специальностей, а также применять результаты научных исследований на практике для решения актуальных проблем.

Омский и столичный вуз теперь смогут сообща развивать инновационные формы обучения студентов по востребованным на современном рынке труда профессиям, разрабатывать учебники нового поколения и выбирать приоритетные направления для научных исследований. Кроме того, сотрудничать университеты будут в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.

СибАДИ и МГСУ будут совместно проводить научные, опытно-конструкторские работы, а также экспериментальные исследования. В рамках сотрудничества сообща вузы будут вести и экспертно-аналитическую деятельность.

- В последние несколько лет в регионе развернулись масштабные стройки. Прежде всего это наши крупнейшие инфраструктурные проекты - Северный обход и Красногорский гидроузел. На Левый берег зашли застройщики федерального уровня. В планах у них возвести в общей сложности 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Мы продолжаем строить социальные объекты - школы, детские сады, больницы. Потребность в квалифицированных кадрах возросла в разы. В этом смысле совместная работа СибАДИ и Московского государственного строительного университета по подготовке профильных специалистов точно будет эффективной, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

В правительстве региона отметили, что соглашение о сотрудничестве СибАди и МГСУ было заключено за счет активной работы регионального минстроя с крупнейшими профильными вузами России.