В Омске до понедельника перекрыли заезд на метромост с улицы 70 лет Октября

Проезд откроют в 6:00 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне 23 сентября в 23:00 в Омске перекрыли левый поворот с улицы 70 лет Октября на улицу Конева в сторону центра через метромост. Проезд на этом участке будет закрыт до окончания ремонтных работ - 26 сентября в 6 утра.

Также стало известно, что сотрудники ГИБДД в ночь с 23 на 24 сентября перекрыли проезд и на сам метромост. Отметим, прежде в региональном минтрансе заявляли только о перекрытии этого участка. Однако, как оказалось, движение было закрыто по улице Конева, на местах пересечения с улицей 70 лет Октября и 3-я Енисейской. При этом по 3-й Енисейской можно спокойно проехать.

Сейчас проехать в центр города по метромосту можно с улицу 3-ю Островскую.

Напомним, в связи ремонтными работами на месте провала, образовавшегося на метромосту в районе остановки «3-я Енисейская», были также изменены схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта.