Свыше 15 тысяч омичей поучаствовали в фестивале в поддержку референдума на Донбассе

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Омской крепости состоялся физкультурно-патриотический фестиваль «Россия - Донбасс: Сила единства». Мероприятие под девизом «Своих не бросаем» организовали в поддержку референдума о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В нем приняли участие свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На мероприятие со сцены к омичам обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Он напомни, что регион взял под шефство город Стаханов, расположенный в Луганской народной республике.

- Мы делаем все возможное, чтобы помочь отремонтировать детские сады, больницы, жилые дома, чтобы восстановить мирную жизнь. Жители Стаханова сегодня также идут голосовать на референдум. Референдум – это законный выбор своего будущего, будущего своих детей и внуков, - подчеркнул глава региона.

На фестивале для омичей выступили хоровая группа Музыкального театра и детский хор училища имени Шебалина. Они исполнили песню «Вставай, страна огромная!». Также на мероприятии свои номера продемонстрировали представители федерации спортивной акробатики Омской области, мастера спорта Никита Семенов и Данил Курбанов.