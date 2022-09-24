АО «ТГК-11» подводит итоги акции «Выбираю Чистый воздух»

Более 70 велосипедистов-любителей выехали на велодорожку в центре Омска, чтобы показать личным примером как важно проявлять заботу об окружающей среде и выбирать наиболее экологичные способы передвижения по городу. В велопробеге приняли участие сотрудники АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» и их семьи. Участники проехали по специально оборудованной велодорожке от Набережной Тухачевского до территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров».

Обе компании в 2022 году стали активными участниками Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух» в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На сайте акции установлен счетчик, где можно увидеть сколько всего километров прошли участники, сколько литров топлива удалось сэкономить и на сколько уменьшилось количество выбросов в окружающую среду. За время акции сотрудники обеих компаний прошли более 8 млн шагов.

АО «ТГК-11» постоянный участник мероприятий федерального и регионального уровня по реализации экологических акций на территории города. Компания активно поддерживает экологические проекты, и сама становится их инициатором. Выступает благотворителем, привлекает большое количество волонтеров из числа сотрудников. Только за 2021 и 2022 годы при участии ТГК-11 было высажено порядка 2000 деревьев и кустарников. Летом в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» состоялась акция «Омск – город сад». Волонтеры ТГК-11 и Омск РТС приняли участие в высадке деревьев и раздали саженцы всем желающим.

Помимо этого, ТГК-11 ведет открытую социальную и профориентационную политику. На ТЭЦ проходят экскурсии, во время которых школьники и студенты знакомятся с работой компании и структурных подразделений. Профориентационные мероприятия позволяют молодым людям получить полную картину о профессии, условиях работы, а также пообщаться с теми, кто уже много лет предан энергетике.

В приоритете производственного процесса компании реализация долгосрочной программы по снижению нагрузки на окружающую среду. Экологическая безопасность – ключевой момент в работе омских ТЭЦ. На всех этапах модернизации теплоэнергоцентралей замена и ремонт оборудования проводится с учетом повышения эффективности станций вместе со снижением воздействия на экологию. Работа в этом направлении ведется не только в периметре станций, но и за ее пределами. В 2022 году компания установила комплексы автоматизированного мониторинга воздуха на границе санитарно-защитных зон сразу двух омских ТЭЦ № 4 и № 5.

По результатам визита в Омск летом 2021 года вице-премьера Виктории Абрамченко был разработан план мероприятий ТГК-11 по снижению воздействия на окружающую среду. Тогда компания выступила с инициативой по установке комплекса автоматизированного контроля воздуха. В него входят датчики пыли и газоанализаторы, а также метеостанции и контроллеры. Мониторинг ведется в автоматическом режиме по нескольким параметрам, в приоритете – контроль концентрации сажи, диоксида серы и оксида азота. Данные обновляются каждые 5 минут и мгновенно передаются по мобильной сети на сервер управления. Данный проект повышает информационную открытость компании как для контролирующих органов, власти, так и для общественности.