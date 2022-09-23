В Омской области проживает 63 долгожителя, которым исполнилось более 100 лет

Среди долгожителей 10 мужчин и 53 женщины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в преддверии Международного дня пожилого человека в региональном отделении ПФР поделились данными о пенсионерах, проживающих на территории Омской области.

По данным ведомства, в регионе проживает свыше 569 тысяч пенсионеров, из которых около 101 тысячи работают. Средний размер страховой пенсии составляет 18328 рублей, ее получают приблизительно 475 тысяч омичей.

Большая часть людей пенсионного возраста проживает в Омске - почти 329 тысяч рублей.

Отметим, на территории региона проживает 63 долгожителя, перешагнувших рубеж в 100 лет - 53 женщины и 10 мужчин. Самой пожилой жительнице Омской области 1 июля исполнилось 106 лет.

Самым старый мужчина проживает в Омске в Центральном округе. Ему исполнилось в этом году 103 года.