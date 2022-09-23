«Бабье лето» в Омске скоро закончится

Холодно станет уже в воскресенье Фото: Иван МАКЕЕВ

«Бабье лето» в Омске близится к своему завершению. Еще два дня - и в регион придут дожди и холод.

Сегодня, 23 сентября, в Омске будет переменная область, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется от +20 до +25 градусов. Ветер будет юго-западный до 10 метров в секунду. В ночь с 23 на 24 сентября похолодает до + 7 градусов. Однако уже в субботу днем, 24 сентября, воздух прогреется до +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.

Уже в воскресенье, 25 сентября, днем температура резко опустится до +14 градусов. Местами пройдет небольшой дождь местами. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. В дальнейшие дни омичей ждут дожди и холод. Днем температура воздуха не будет подниматься выше +10 градусов.