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Общество23 сентября 2022 5:08

В Омской области депутаты Заксобрания утвердили двух мировых судей

Ими стали Ольга Костикова и Виктория Ячменева
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
У Костиковой опыт работы в суде 12 лет.

У Костиковой опыт работы в суде 12 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на первом осеннем заседания Заксобрания Омской области, которое прошло в четверг, депутаты утвердили кандидатуры двух судей.

Так, депутаты регионального парламента утвердили на Ольгу Костикову на пост мирового судьи по участку №91 в Куйбышевском судебном районе сроком на три года. Ранее она занимала должность помощника судьи в Октябрьского районного суда. Он работает в судебной инстанции уже 12 лет.

На пост мирового судьи участка № 28 в Седельниковском судебном районе депутаты бессрочно назначили Викторию Ячменеву, у которой стаж работы в суде 2 года.