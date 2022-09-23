В Омской области депутаты Заксобрания утвердили двух мировых судей

У Костиковой опыт работы в суде 12 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на первом осеннем заседания Заксобрания Омской области, которое прошло в четверг, депутаты утвердили кандидатуры двух судей.

Так, депутаты регионального парламента утвердили на Ольгу Костикову на пост мирового судьи по участку №91 в Куйбышевском судебном районе сроком на три года. Ранее она занимала должность помощника судьи в Октябрьского районного суда. Он работает в судебной инстанции уже 12 лет.

На пост мирового судьи участка № 28 в Седельниковском судебном районе депутаты бессрочно назначили Викторию Ячменеву, у которой стаж работы в суде 2 года.