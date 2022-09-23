Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 4:55

Мобильный пункт по записи контрактников откроется в популярном парке Омска

Он будет работать с 10.00 24 сентября на Зеленом острове
Виктория КОВЕРНЕВА
Для посетителей организуют развлекательную программу.

Для посетителей организуют развлекательную программу.

Фото: Олег Укладов

В популярном парке «Зеленый остров» в Омске 24 сентября в 10.00 откроется мобильный пункт по отбору граждан на военную службу по контракту. Об это сообщает областное правительство.

В этот же день там же будет организована развлекательная программа с военным уклоном. Для участников пройдут конкурсы по оказанию первой медпомощи и соревнования по использованию оружия и тактике боя. Также детей научат разбирать и собирать автомат, метать гранату.

Для юных зрителей запланирован лазертаг.