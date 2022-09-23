Мобильный пункт по записи контрактников откроется в популярном парке Омска

Для посетителей организуют развлекательную программу. Фото: Олег Укладов

В популярном парке «Зеленый остров» в Омске 24 сентября в 10.00 откроется мобильный пункт по отбору граждан на военную службу по контракту. Об это сообщает областное правительство.

В этот же день там же будет организована развлекательная программа с военным уклоном. Для участников пройдут конкурсы по оказанию первой медпомощи и соревнования по использованию оружия и тактике боя. Также детей научат разбирать и собирать автомат, метать гранату.

Для юных зрителей запланирован лазертаг.