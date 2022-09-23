В Омске на турнире Шлеменко для зрителей выступит певица Пелагея

Фото: школа единоборств «Шторм» Александра Шлеменко.

Накануне стало известно, что пятом турнире SFC в Омске выступит для зрителей певица Пелагея. Об этом сообщили органихаторы мероприятия.

Турнир SFC пройдет на стадионе «Красная звезда» уже на следующей неделе в воскресенье, 30 сентября, в 18:00. На ринге легенда омского ММА Александр Шлеменко встретится с бразильцем Клебером Соузой.

Кроме этого боя, зрители смогут увидеть еще 13 поединков спортсменов из различных стран - от Армении до Египта.

Напомним, ранее бразильский боец Суоза бросил вызов Шмеленко. Тогда он разместил на странице социальных сетях видео-обращение к омскому бойцу, в котором предложил ему провести матч-реванш, которого, по его мнению, хотел проигравший поединок омич.