Александр Кубатин назначен начальником УМВД России по городу Омску

Фото: телеграм-канал УМВД России по Омской области

Начальником УМВД России по городу Омску назначен 44-летний Александр Кубатин. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Генерал-майор Кубатин представлен личному составу в ходе оперативного совещания 23 сентября.

О новом руководителе известно, что в органах служит с 1996 года. Он окончил Омскии юридическии институт МВД России. С 2020 года был начальником полиции по городу Омску, позже исполнял обязанности начальника Управления МВД России по городу Омску.