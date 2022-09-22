В Омске сегодня пройдет очередной оперштаб по коронавирусу

Последнее заседание прошло меньше месяца назад - 26 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне стало известно, что в Омске сегодня пройдет очередной оперативный штаб по коронавирусу. Нам нем обсудят ситуация эпидемиологическую ситуацию в регионе и предложения по отмене или вводу ограничительных мер.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в Омской области снижается. В минувшую среду, 21 сентября, по информации портала стопкоронавирус.рф в регионе было выявлено всего 237 случаев. Еще 1 сентября их было 309 за сутки. Вероятно, что ожидать возвращение масочного режима не стоит. Его отменили в мае этого года.

Отметим, последний оперштаб по борьбе с коронавирусом прошел в регионе 26 августа.

Напомним, с 2020 года года на территории Омской области действует режим повышенной готовности.