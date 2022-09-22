В Омске продолжают ремонт межквартальных проездов в Советском округе

В 2022 году в Советском округе отремонтируют 22 внутриквартальных и межквартальных проезда, 44 тротуара, а также пешеходные дорожки Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Советском округе дорожники продолжают ремонт межквартальных проездов и тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в горадминистрации, в этом году в Советском округе планируют отремонтировать 22 внутриквартальных и межквартальных проезда, 44 тротуара, а также пешеходные дорожки. Будут отремонтированы и подъезды к нескольким образовательным учреждениям: БОУ «СОШ № 44», БОУ «СОШ № 61», БОУ «Гимназия № 84», БОУ «СОШ № 94», БОУ «СОШ № 109», БОУ «СОШ № 120», БОУ «Лицей № 143», ДОУ БО ЦРТ «Дом пионеров», ГЦ Психолого-педагогической, медицинской и социальной, БДОУ «Детский сад № 81», БДОУ «Детский сад № 319», БОУ ДО «Детская школа искусств № 3».

В администрации Советского округа рассказали, что на эти цели из городского бюджета было выделено 20 миллионов рублей

- При формировании перечней тротуаров и проездов, подлежащих ремонту, учитываются просьбы и пожелания жителей. Любой желающий может обратиться в окружную администрацию и подать заявку на ремонт или обустройство конкретного тротуара или проезда лично или через официальный сайт Администрации, - отметила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Татьяна Чижик.

Напомним, в Омске в прошлом году обустроили и отремонтировали 29 внутриквартальных и межквартальных проездов, а тажке 34 тротуара.