Омские студенты Университетского колледжа агробизнеса ФП «Профессионалитет» в Сочи приняли участие в молодёжном форуме

Студенты Университетского колледжа агробизнеса Виктория Халецкая, Алина Давыденко, Екатерина Романович и куратор Антонина Владиславна Шулындина поучаствовали в этом грандиозном событии. О том, как все было, рассказывают наши амбассадоры.

Виктория Халецкая:

«13 сентября мы сыграли в асинхронный квест с ботом-экскурсоводом: познакомились с территорией форума, сделали много креативных фотографий и роликов, например, записали пожелания амбассадорам, сделали фото в прыжке, сфотографировали эмоции. Самым ярким впечатлением этого дня было море и проливной дождь!»

Екатерина Романович:

«14 сентября мы приняли участие в разработке проекта для волонтерского сервиса «Другое Дело» ВК, стали одними из лучших и выиграли классные призы! На обучении мы узнали интересные фишки по составлению презентаций и подготовке резюме. А в квизе "Профессионалитетно" сборная команда с нашим участием заняла почетное третье место. День завершился нетворкинг-сессией, где мы смогли поближе познакомиться с амбассадорами из других городов. Самым ярким впечатлением второго дня было общение с ребятами со всей России, мы поняли, что у нас много общего, и мы можем вместе делать классные проекты!»

Алина Давыденко:

«15 сентября амбассадоры и кураторы посетили образовательный центр "Сириус" и приняли участие в конгрессе-выставке "Молодые профессионалы". Во время конгресса были рассмотрены следующие темы: цифровизация производств и новые технологии; взаимодействие бизнеса, образования и власти для кадрового обеспечения промышленности; инвестиции в систему СПО; мировые (глобальные) тренды и уникальные подходы к системе СПО в России. На выставке мы встретились с проректором по образовательной деятельности Омского ГАУ Светланой Юриевной Комаровой и зам. министра образования Омской области Еленой Анатольевной Корчагиной. После обеда амбассадоры высадили аллею из хвойных деревьев разных пород. Нам досталась ель, имя ей дали «Аркаша». Завершился форум пенной вечеринкой и концертом позитивнейшего Стаса Море. Это был потрясающий, наполненный яркими событиями и эмоциями день! Уезжать совершенно не хотелось!» Насыщенные мероприятия форума проходили на фоне чудесной южной природы: побережье Чёрного моря, горы, пальмы, теплое солнце. Заботой и вниманием ребят окружили замечательные волонтеры и организаторы форума. Комфорт и безопасность обеспечивали сотрудники города-отеля «Бархатные сезоны» и отеля «Бридж». Благодарим от души организаторов за теплый прием, интересную программу!

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.