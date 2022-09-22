В Омске ДРСУ-2 задолжало своим работникам свыше 1,5 миллионов рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Накануне в результате проверки по соблюдению трудового законодательства омская прокуратура выявила, что АО «Дорожное ремонтно-строительное управление №2» имеет долги по зарплате перед сотрудники на сумму свыше 1,5 млн рублей.

В связи с этим зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров вместе с руководителем трудовой инспекции провел встречу с коллективом АО «ДРСУ №2».

На ней работникам предприятия разъяснили трудовое законодательства и рассказали, как защищать свои права.

На мероприятия зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров вынес гендиректору АО «Дорожное ремонтно-строительное управление №2» представления об устранении нарушений. Он также поручил надзорному ведомству принять меры для ликвидации задолженностей по зарплате на предприятии.

Выполнение представления о выплате долгов по зарплате в АО «ДРСУ №2». сейчас находится на контроле прокуроров.