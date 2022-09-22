Глава омского Называевского района установил режим повышенной готовности из-за пожаров

Фото: главное управление лесного хозяйства Омской области.

Из-за пожаров режим повышенной готовности установил глава Называевского района. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства Омской области.

Спецежим введен для контроля и экстренного реагирования на огонь. Ситуация в районе напряженная: зафиксированы возгорания сухой травы на заболоченных участках, местами наблюдается сильное задымление.

- На тушении одного из этих возгораний лесхоз задействовал 10 человек и 7 единиц техники, а на тушении другого – 11 человек и 5 единиц техники. Оба лесных пожара своевременно ликвидированы, - уточнили в управлении.

По словам специалистов, пожароопасная ситуация наблюдается и в Тюкалинском районе. Там при тушении пожаров было задействовано 8 человек с помощью 4 единиц техники. Сегодня в Омской области прогнозируется 3 – 4 класс пожарной опасности по условиям погоды.

Омичей просят соблюдать противопожарный режим, а в случае обнаружения возгорания сообщать по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.