В Омске внесли изменения в режим работы трех светофоров на Левобережье

Фото: пресс-служюа мэрии Омска.

Накануне дорожники внесли изменениях в режим работы трех светофоров на Левобережье. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На светофоре, установленном на перекрестке улиц Волгоградская и Дергачева, «зеленый» для транспорта, двигающегося по улице Волгоградская в обоих направлениях, будет гореть на 6 секунд дольше.

Изменили и работу светофора, который находится после съезда с транспортной развязки улиц Волгоградская – Лукашевича (с поворотом к «Бауцентру»), разрешающий сигнал для транспорта, едущего по улице Волгоградской, будет гореть дольше на 5 секунд. Это относится и к дополнительным секциям при «зеленом» на основной секции светофора.

На светофоре для пешеходов и автомобилей по улице Лукашевича около остановки «Улица Заречная» разрезающий сигнал в фазе для транспорта увеличен с 55 до 60 секунд.

Эти изменения вступили в силу со вторника, 21 сентября.

- В целях оптимизации дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог внесены изменения в организацию светофорного регулирования на трех участках улично-дорожной сети Левобережья, - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в Омске подрядчик начал замену 6 светофоров на проспекте Мира.