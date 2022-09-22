Омский «Авангард» одержал уверенную победу в матче с ХК «Сочи»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне вечером по Омску на стадионе «Большой» в Сочи прошёл очередной матч Фонбет Чемпионат КХЛ. На льду «Авангард» встретился с соперником местной хоккейной командой «Сочи». Мачт закончился в пользу омичей со счётом 4:1.

Уже на второй минуте матча Кристиан Ярош забил первую шайбу в ворота соперника. А спустя еще 2 минуты омские «ястребы» смогли удвоить преимущество — прилетело в ворота сочинцев от Наиля Якупова.

Соперники омичей заменили своего голкипера Максима Третьяка на Алексея Мельничука.

На 14 минуте Никита Попугаев из ХК «Сочи» всё-таки смог забросить шайбу в ворота омских «ястребов».

Однако последующие два гола от Рида Буше и Семена Чистяков лишили сочинцев шанса на победу. По результатам игры «Авангард» одержал уверенную победу.

Напомним, 19 сентября, в понедельник омская команда победила в матче с челябинским «Трактором». Счёт 3:1 в пользу омичей. Уже завтра, 23 сентября, хоккеисты «Авангарда» встретятся на выезде с «Торпедо»