Ремонт 63 из 76 дворов завершился в округах Омска

Ремонтные работы продолжатся в 2023 году, для этого чиновники будут принимать заявки от жителей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В округах Омска завершился ремонт 63 из 76 дворов. Такие данные в ходе прямого эфира программы «Вести-ЖКХ» назвал замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Ремонтные работы в рамках федеральной программы благоустройства пока продолжаются. В этом сезоне было запланировано обновить 11 больших общественных территорий, 78 микротерриторий и 76 дворов. Сейчас готовы практически все микротерритории, 63 двора и 5 пространств.

- На оставшихся территориях подрядчики заканчивают дополнительные работы, исправляют недочеты, которые в ходе производства работ выявили заказчик – городское «УДХБ» и организации строительного контроля, и устанавливают малые архитектурные формы. Мы планируем принять все готовые объекты к началу октября, - рассказал Михаил Горчаков.

В планах 2023 года проведение работ на 7 общественных пространствах. Благоустройство дворов продолжится, если на него найдутся деньги.