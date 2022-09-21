Александр Бурков возглавил призывную комиссию Омской области

Фото: телеграм-канал омского губернатора

Призывную комиссию Омской области возглавил Александр Бурков. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, совместно с военным комиссариатом будет вестись компания по частичной мобилизации.

- Общее количество граждан, привлекаемых в рамках частичной мобилизации, не превышает 1% от регионального состава резервистов. Подчёркиваю, в настоящее время мобилизации подлежат те люди, которые отвечают трём условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и главное — боевой опыт, - поясняет Бурков.