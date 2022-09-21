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Общество21 сентября 2022 10:49

В Омской области выставили на торги иномарку экс-главы одного из районов

Бывшего чиновника ранее осудили за мошенничество на сумму почти в 3 миллиона рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Приобрести машину все желающие смогут на торгах за 767 тысяч рублей

Приобрести машину все желающие смогут на торгах за 767 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне на торги выставили автомобиль «Toyota Land Cruiser», владельцем которого был экс-глава Седельниковского района Алексея Сабаева.

Машину оценили в почти 767 тысяч рублей. Сейчас уже открыли прием заявок от потенциальных покупателей. Торги пройдут почти ровно через месяц - 20 октября.

Напомним, в прошлом году Сабаев был признан виновным по уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 3 годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.