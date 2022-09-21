В Омской области компенсируют расходы жителей на догазификацию

Фото спикера предоставлено пресс-службой министерства труда и социального развития Омской области.

Сегодня жителям региона напомнили о мерах социальной поддержки граждан в период догазификации региона. Руководитель департамента социальной поддержки министерства труда и социального развития Омской области Евгений Денисов сообщил, что на территории региона действует единовременная компенсация по оплате расходов на догазификацию домовладений. Право на выплату есть у граждан РФ, которые постоянно проживают на территории Омской области и имеют в собственности или в долевой собственности жилые дома, входящие в программу газификации. Получить денежную компенсацию могут определенные льготные категории.

- По распоряжению губернатора Александра Буркова в августе 2022 года перечень льготных категорий был расширен – с 9 до 13. Самые массовые категории льготников составляют: работники бюджетной сферы Омской области, многодетные семьи, пенсионеры с пенсией по линии ПФР, омичи с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами, – пояснил Денисов.

Еще одним обязательным критерием для получения права на меру поддержки остается уровень дохода. Компенсация расходов предоставляется в трех размерах:

- 90 тыс. руб. – если среднедушевой доход семьи не более 18 654 руб. в месяц на человека (1,5-кратная величина прожиточного минимума на душу населения);

- 70 тыс. руб. – если среднедушевой доход семьи не более – 24 872 руб. в месяц на человека (2-кратная величина прожиточного минимума на душу населения);

- 50 тыс. руб. – если среднедушевой доход семьи в месяц на человека не более 31 090 руб. в месяц на человека (2,5-кратная величина прожиточного минимума на душу населения).

При этом есть 4 категории льготников, которые могут получить максимальный размер компенсации (90 тысяч рублей) и без учета доходов, это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Для подачи заявления на компенсацию расходов на догазификацию необходимо обратиться в МФЦ по местонахождению жилого дома. При принятии решения о назначении компенсации учитываются более 10 видов документов. При этом заявитель предоставляет только паспорт, договор на поставку газа и пишет заявление. Все остальные документы специалисты МФЦ запрашивают путем межведомственного взаимодействия.

- Основным препятствием при определении права на компенсацию расходов на догазификацию является отсутствие дома в приложении к региональной программе газификации Омской области. На сегодняшний день приложение включает в себя более 7,5 тыс. адресов в Омске и муниципальных районах региона. Перечень адресов продолжает пополняться. Если дом собственника отсутствует в приложении, он может обратиться в газораспределительную организацию или штаб по догазификации. После включения дома в программу, заявку на компенсацию расходов можно будет подать вновь, – рассказал Евгений Денисов.

Компенсации подлежат затраты на догазификцию внутри дома. В этом году получить выплаты смогут омичи, которые заключили договор на догазификацию после 21 апреля 2021 года. В 2023 году заявители смогут обратиться за компенсацией в течение 6 месяцев после завершения работ.

Единовременная компенсация по оплате расходов на догазификацию домовладений действует до 2025 года. По указу Губернатора Омской области на эти цели выделено более 200 млн руб. МФЦ региона продолжают прием заявок от населения.