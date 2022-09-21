В Омске на карантин из-за ОРВИ в школах закрыли 81 класс

В еще в понедельник на карантине сидели 62 школьных класса и 32 детсадовские группы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне стало известно, что в Омске на карантин закрыли 81 класс в школах и 33 группы в детских садах. Об этом рассказали в департаменте образования города.

По данным департамента образования мэрии на сегодня, 21 сентября, на карантин из-за ОРВИ был закрыт 81 из 5309 классов, то есть 1,53% от общего количества. В детсадах по домам были отправлены дети в 33 из 2100 групп.

Отметим, что руководство образовательного учреждения может ввести картин из-за ОРВИ, если количество заболевших превышает 20% от их общего числа в группе или в классе.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, на карантин из-за ОРВИ отправили 62 класса в омских школах и 32 группы в детских садах.