В Омской области разыскивают пропавшего 82-летнего грибника

Фото: УМВД России по Омской области.

Накануне поздним вечером в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о пропаже 82-летнего грибника. Об этом сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в ведомстве, 82-летний Сысковец Михаила Ивановича ушел из дома в селе Красный Яр около 10 часов утра в этот вторник, 20 сентября, в лес за грибами. На данный момент он так и не вернулся. Свой мобильный телефон пенсионер оставил дома.

Приметы мужчины: на вид около 80 лет, европейской внешности, рост 165-175 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы, прямой нос, карие глаза, есть шрам на верхней губе. Был одет в зелёно-коричневый камуфлированный костюм, зелёные сапоги, а также в тёмнцю фуражку.

Сейчас на поиски 82-летнего пенсионера отправились сотсотрудники ОМВД России по Большереченскому району и волонтеры из поисковых отрядов. В ходе мероприятий они осматривают близлежащие леса.

Кроме того, к поискам подключаются дополнительные поисковые отряды, созданные из числа сельчан.

Ориентировку с описанием примет пожилого мужчины направили в соседние районы Омской области.

Если вы обладаете информацией о местонахождении потерявшегося грибника, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-88 или 102 (02).