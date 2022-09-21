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Общество21 сентября 2022 8:38

Омская прокуратура нашла трещины на отремонтированных дорогах

Представление по результатам проверки переданы в мэрию Омска, которая должна обязать подрядчиков устранить все обнаруженные дефекты
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Дефекты обнаружили на недавно отремонтированном Фрунзенском мосту

Дефекты обнаружили на недавно отремонтированном Фрунзенском мосту

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне омская прокуратура совместно с представителями «Общероссийского народного фронта», а также с сотрудником «СибАДи» проверили состояние дорог в городе, которые были недавно отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Комиссия проверила дорожное полотно проспекта Карла Маркса, улицы Красный Путь, , улицы Гагарина, улицы Перелета, улицы Тарской, улицы Маршала Жукова. Кроме того, его и проинспектировали на двух мостах - Комсомольском и Фрунзенском. Суммарно на реконструкцию всех объектов проверки ранее было выделено 300 миллионов рублей по нацпроекту.

В результате обследования комиссия во главе сотрудниками прокуратуры выявила многочисленные дефекты на дорожном полотне - сетки трещин, выкрашивания, выбоины и колеи.

Все нарушения теперь должны устранить подрядчики в соответствии с взятыми на себя гарантийными обязательствами. Надзорное ведомство уже передало соответствующее представление первому заму мэра Омска.

Напомним, ранее на омском метромосту в районе остановки «3-я Енисейская» образовался большой провал. К его устранению дорожники приступят уже в эту пятницу