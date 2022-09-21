Роспотребнадзор рассказал о распространении вирусов в Омской области

Людям в группе рекомендуют ставить прививки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стали известны данные о распространении вирусных инфекций в регионе. Об сообщили в пресс-службе омского Роспотребнадзора.

- По данным лабораторного мониторинга за 37 неделю - с 12 по 18 сентября- заболеваемость населения Омской области обусловлена циркуляцией вирусов новой коронавирусной инфекции и вирусов не гриппозной этиологии. Доля положительных находок составила 52,5%. Среди респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы – 57,1%, вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 33,3% и вирусы парагриппа -9,5%, - рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на территории Омской области до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая гриппа.

В ведомстве также рекомендует поставить прививку всем тем, кто входит в группу риска - дети, люди старше 60 лет, беременные женщины, больные хроническими заболеваниями, медицинский персонал, работники общественного транспорта, предприятий общественного питания и других.

Напомним, ранее в Омске были закрыты на карантин 62 класса и 32 группы в детских садах.