В Омске сегодня приземлился самолет управделами президента

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске приземлился самолет управления делами президента. Об этом сообщили в «СуперОмске».

Воздушное судно Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» прилетело в Омск из Кемерово.

При этом интересно, что в Кемерово, откуда прилетел самолет, накануне произошли кадровые перестановки - мэр столицы Кузбасса Илья Сердюков ушел в отставку и перешёл на работу в правительство региона.

Добавим, пока неизвестно, зачем борт управделами президента приземлился в Омске. Возможно, стоит ожидать кадровых перестановок в регионе.