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Политика21 сентября 2022 6:27

В Омске сегодня приземлился самолет управделами президента

Воздушное судно прилетело из Кемерово, где накануне произошли кадровые перестановки
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске приземлился самолет управления делами президента. Об этом сообщили в «СуперОмске».

Воздушное судно Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» прилетело в Омск из Кемерово.

При этом интересно, что в Кемерово, откуда прилетел самолет, накануне произошли кадровые перестановки - мэр столицы Кузбасса Илья Сердюков ушел в отставку и перешёл на работу в правительство региона.

Добавим, пока неизвестно, зачем борт управделами президента приземлился в Омске. Возможно, стоит ожидать кадровых перестановок в регионе.