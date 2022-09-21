В Омске 1 октября откроют фан-зону «Авангарда» на площади перед «Континентом»

После мероприятия омичей развезут по домам на автобусах. Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Накануне стало известно, что в дни празднования 200-летия Омской области на площади у торгового центра «Континент» на Левобережье будет организована большая фан-зона для болельщиков «Авангарда». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Как рассказали в ведомстве, 1 октября на площади у «Континента» болельщиков и любителей хоккей ждет развлекательная программы, а также конкурсы с хорошими призами.

В этот день на площади перед торговым центром в 12:00 стартует спортивно-культурный праздник «200 лет Омской области». Его в завершит концерт группы «Любэ». Уже в 18:00 к месту проведения мероприятия подадут автобусы, на которых обладатели билетов смогут бесплатно добраться на первый домашний матч «Авангарда» в «G-Drive Арену».

Всех тех, у кого не будет возможности посетить новый стадион, ждет фан-зона ХК «Авангард», которая начнет свою работу в 18:00. В ней жители города смогут увидеть церемонию открытия и саму игру омских «ястребов» с новосибирской «Сибирью».

Добавим, после завершения мероприятия всех омичей развезут по домам на бесплатных автобусах.