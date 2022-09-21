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Политика21 сентября 2022 5:14

Сахань и Путинцев избраны вице-спикерами омского Горсовета

Результаты тайного голосования озвучила председатель счетной комиссии Инна Гомолко
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: пресс-служба ОГС.

Фото: пресс-служба ОГС.

Заместителями председателя Омского городского Совета избраны Дмитрий Сахань и Виталий Путинцев. Первое пленарное заседание 7 созыва в эти минуты проходит в местном парламенте.

Сахань и Путинцев были выдвинуты на эту должность по решению участников заседания. Информацию озвучил председатель правящей партии в Горсовете Сергей Дроздов.

По итогам тайного голосования, прошедшего с помощью бюллетеней, за выдвинутых депутатов проголосовали 39 человек. За Саханя отдали 38 голосов, Путинцева - 39.

Напомним, ранее новый состав Горсовета избрал председателем Владимира Корбута.