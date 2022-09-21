Министерство региональной безопасности может возглавить замначальника омского УМВД

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне стало известно, что пост министра региональной безопасности может занять 48-летний замначальника УМВД по Омской области Алексея Кубиц. Об этом сообщил «СуперОмск».

Алексей Кубиц работает в правоохранительных органах с 1992 года. С марта 2012 года до апреля 2020 он занимал должность начальника управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. После этого в апреле 2020 года он стал заместителем начальника УМВД по Омской области по оперативной работе.

Напомним, ранее пост министра региональной безопасности на протяжении трех лет занимал экс-глава следкома Омской области Андрей Кондин. Он ушел в отставку в июле этого года. С тех пор должность остается вакантной.