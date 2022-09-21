Владимир Корбут избран председателем омского Горсовета

Фото: пресс-служба ОГС

Председателем Омского городского Совета избран Владимир Корбут. Первое пленарное заседание 7 созыва в эти минуты проходит в местном парламенте. Присутствуют 39 из 40 новоизбранных депутатов

На эту должность Корбут был выдвинут по решению участников заседания. Информацию перед коллегами зачитал Сергей Дроздов.

По итогам тайного голосования, прошедшего с помощью бюллетеней, за выдвинутого кандидата проголосовали 37 человек "за", одни - "против".

Напомним, Владимир Корбут занимал эту долдность предыдущие пять лет - во время работы шестого созыва.