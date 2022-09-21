Отопительный сезон в Омске начнут 23 сентября

В квартирах омичей тепло станет уже в эти выходные Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне стало известно, что начать отопительный сезон в Омске могут уже в эту пятницу, 23 сентября.

Именно в этот день, 23 сентября, мэр города Сергей Шелест собирается подписать постановление, которое и даст старт новому отопительному сезону.

Как всегда сначала тепло станет в учреждениях социальной сферы - сады, школы, больницы и другие. В квартирах же омичей включат отопление только на выходных.

Отметим, выбрана эта дата неслучайно - уже к концу недели «бабье лето» закончится и в городе резко похолодает с +28 до +12 градусов. Начало следующей недели тоже не порадует омичей - температура воздуха не будет превышать +10 градусов.

Напомним, ранее отопление включили в домах жителей Нижнеомского, Тевризского, Усть-Ишимского, Калачинского, Крутинского, Любинского, Большеуковского и Называевского районов Омской области.