Омский «Авангард» подписал пробный контракт с голкипером Матвеем Киселевым

Фото: пресс-служба ХК «Красная Армия».

Накануне омский «Авангард» заключил пробный контракт с вратарем Матвей Киселевым. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Ранее 21-летний голкипер был в составе команды МХЛ «Красная Армия». За неё он отыграл 3 сезона подряд. За все матчи с подмосковным клубом он отразил 92,1% бросков. В 2021 году он дебютировал в ВХЛ и сыграл 3 матча за команду «Звезда».

Он может стать третьим вратарем команды. Ранее им был Никита Дианов, с которым «Авангард» недавно расторгнул контракт. Отметим, до сих пор неизвестно кто будет первым вратарем команды. Сейчас ворота «ястребов» защищает Василий Демченко.

Напомним, сегодня омский «Авангард» встретится с хоккейной командой «Сочи». Начало матча в 22:30 по Омску.